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Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.05'te merkez üssü Yahyalı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: AA