Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.05'te merkez üssü Yahyalı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 18,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.05'te merkez üssü Yahyalı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 18,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.Kaynak: AA
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