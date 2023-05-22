Kayseri

Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi.

Sağanağın ardından su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar güçlükle ilerledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

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AA