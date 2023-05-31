Saniyede 54 litre debiye sahip 84 santigrat derece sıcaklıkta termal su bulunan Kocasinan ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'ndeki alanda sera OSB kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan proje kabul edildi. Kabulün ardından tüzel kişilik kazanan 1 milyon 227 bin metrekarelik bölgede devam eden fizibilite çalışmasının ardından altyapı işlerine geçilecek.

Yaklaşık 2 yıl içinde bacasız fabrikaların hizmete alınması ve yıllık 35 bin ton ürün yetiştirilmesi hedeflenen OSB'de, aralarında Rusya ve Hollanda'nın da bulunduğu birçok ülkeye domates ihraç edilmesi amaçlanıyor.

"Kadın istihdamımızı artıracağız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, bugünün şartlarında 1,5 milyar liralık bir yatırımdan bahsettikleri 1227 dekarda kurulacak OSB'nin yaklaşık 600 dekarında üretim yapılacağını söyledi.

Sera OSB ile iklim koşullarından bağımsız üretim yapacaklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"OSB'de yıllık 35 bin tonu bulacak mahsul üreteceğiz. Bölge ürün portföyü zenginleşmeye başlayacak. Kadın istihdamımızı artıracağız. 1500 kişi çalışacak ve bunun 1100-1200'ü kadın olacak. Bölgedeki insanlara ekmek kapısı olacak. Kışın domatesimizin Antalya'dan gelmesini beklemeyeceğiz. Kayseri'mizde üretilen domates yaklaşık 60 kilometre öteden buraya gelecek. Bu da maliyeti düşürecek unsurlardan."

"Yıllık 35 bin tonluk bir üretim"

Şahin, serada 11 ay üretim olacağını, kent ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Bölgede sebze üretileceğinin bilgisini veren Şahin, "Yıllık 35 bin tonluk üretim. Bugünün şartlarında rakamla çarpıldığı zaman 35 bin tonu 10 liradan hesaplasak, 350 milyon lira yapıyor. Bu çok büyük bir rakam." dedi.

Şahin, İç Anadolu'nun ortasında, henüz tarıma dayalı ihtisas OSB'yi faaliyete geçirmemiş bir yerde bile müteşebbislerin kendi yatırımları ile kurdukları seralardan şu anda Hollanda'ya domates ihraç edildiğine dikkati çekerek, "Özellikle vurgulamak istiyorum, Hollanda'ya da Moskova'ya da Arap ülkelerine de gidecek." ifadelerini kullandı.

OSB projesinin tüzel kişilik kazandığına değinen Şahin, "Bu tüzel kişilik şunu gösteriyor; artık bizim sera OSB ete kemiğe büründü. Yönetim oluştu, kimlerden müteşekkir olduğu belirlendi. Zaten bunun içerisinde başta Kayseri Valiliğimiz, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Kocasinan Belediyemiz ve beraberinde sivil toplum örgütlerinden Ticaret Borsası, Ticaret Odası ve Sanayi Odasından oluşan 6 kişilik proje heyetimiz var. Bu çerçevede çalışmalar devam ediyor. Artık tüzel kişilik de kazandı." dedi.

Kent tarımı

Şahin, kent tarımının gelecek için önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Buradaki asıl hedef, şehrin etrafındaki üretim alanlarının, kendi ihtiyaçlarını karşılaması. Aslında sebzelerdeki fiyat dalgalanmalarındaki en önemli unsurlardan biri nakliye. Antalya'da ürettiğimizi Kayseri'ye taşıyoruz. Belki de ürünün kendi bedelinden daha fazla kilogram başına maliyet bindiriyoruz. İnşallah her şehir kendi etrafında, kendisine yetebilecek kadar alanda üretim yapabilirse tüketicilerimizin eline de çok daha uygun fiyata geçmiş olacak."

AA