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64. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Morte'nin kafa şutunda yerden seken top direğe çarparak oyun alanına döndü. Altıpas içerisinde topu iyi takip eden Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

45+3. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Oğuz Aydın, kendi yarı alanın ortalarından gönderdiği uzun pasta, savunmamanın arkasına koşu yapan Eduardo yarı alanı geçerek kaleciyle karış karşıya kaldı, şutunda kaleci Bilal Beyazıt son anda topu kurtarmayı başardı.

21. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mane'nin kale alanına gönderdiği ortada iki Kayserispor lu oyuncu topa dokunamadı.

4. dakikada Kayseripor'da Ali Karimi'nin attığı gol VAR incelemesi sonucu oyuncunun eliyle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

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