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65. dakikada sağ kanatta Ali Karimi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna da çarparak az farkla kornere çıktı.

61. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen sarı-kırmızılı ekibini atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında, kalecinin hamle yaptığı pozisyonda Ali Karimi meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1

Maçın ilk devresi Bitexen Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

40. dakikada kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Buksa'nın vuruşunda, Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin pası ile kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kalan Larsson'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın, iki rakibini geçip ceza sahasında sert şutunda top yandan auta çıktı.

Yayın ihalesi için evrak alma süresi 1 hafta uzatıldı

Yayın ihalesi için evrak alma süresi 1 hafta uzatıldı

Mondihome Kayserispor sahasında Bitexen Antalyaspor 'u konuk etti.

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