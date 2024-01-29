Mondihome Kayserispor sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk etti.
İlk yarı
3. dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına ortasında topu önünde bulan Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
6. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti
19. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın, iki rakibini geçip ceza sahasında sert şutunda top yandan auta çıktı.
31. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin pası ile kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kalan Larsson'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
35. dakikada gelişen Kayserispor atağında Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
40. dakikada kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Buksa'nın vuruşunda, Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Maçın ilk devresi Bitexen Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinc yarı
61. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen sarı-kırmızılı ekibini atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında, kalecinin hamle yaptığı pozisyonda Ali Karimi meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1
65. dakikada sağ kanatta Ali Karimi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna da çarparak az farkla kornere çıktı.
90. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahasına gelen ortaya Buksa'nın kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Kaynak: AA