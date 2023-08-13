ESKİŞEHİR- Odunpazarı Belediyesi’nin yaz dönemi atölyelerinden biri de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan Keman Atölyesi. 8-11 yaş, 12-15 yaş ile 17 yaş ve üstü olmak üzere üç grupta gerçekleşen derslerde katılımcılara, nota değerleri, tutuş pozisyonları, parmakların dizilişleri gibi temel teorik bilgilerin yanı sıra orta ve ileri seviyede bilgiler de öğretiliyor.

Eğitmenliğini Hülya Düzbaş’ın yaptığı Keman Atölyesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Çalışmaların devam ettiği Keman Atölyesinin dersleri, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılıyor.

HABER: GİZEM ÇAKAL