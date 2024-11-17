Taraftarlara galibiyet armağan etmek istediklerini vurgulayan Aktürkoğlu, "Son dakikalarda galibiyete yaklaştık ama kaçırdığım penaltıdan dolayı galibiyete uzanamadık. Hedefimiz olan A Ligi'ne çıkamadık. Bunun için de takım arkadaşlarım ve Türk halkından özür dilerim. Umarım Karadağ maçını kazanarak A Ligi'ne çıkarız." açıklamasını yaptı.

Gruptaki son karşılaşma olan Karadağ müsabakasıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Aktürkoğlu, şöyle konuştu:

"Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Bundan önceki maçlarda da öyle oldu. Galler ve İzlanda deplasmanlarında da öyleydi. Şimdi de aynısı olacak. Umarım kazanırız. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum."