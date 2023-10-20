Riyad

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da düzenlenen KİK-ASEAN ortak zirvesine ilişkin iki sonuç bildirisi yayımlandı.

"Sivillere yönelik her türlü saldırının kınandığı" ilk bildiride, taraflar arasında kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Bildiride, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine, "elektrik ve suyun yeniden verilmesi, yakıt, gıda ve ilaç yardımlarının engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına müsaade edilmesi" çağrısında bulunuldu.

Başta kadın, çocuk, hasta ve yaşlılar olmak üzere sivil rehinelerin ve tutukluların koşulsuz serbest bırakılması istenen bildiride, çatışmaya, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm uyarınca barışçıl bir çözüm bulunmasının gerekliliği vurgulandı.

Zirveden çıkan diğer bildiride ise, KİK ve ASEAN ülkeleri arasında istişarelerde bulunma ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda fikir birliği sağlandığı aktarıldı.

Bildiride, zirvenin her iki yılda bir düzenlenmesine ve 2025'teki toplantının Malezya'da yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Körfez İşbirliği Konseyinde Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn yer alıyor.

Asya'nın önde gelen ekonomik bloklarından ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Myanmar olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.