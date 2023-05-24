ANKARA

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sahte ve montaj videolar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açtı. Dava ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik Sözcü TV'de canlı yayına bağlanarak bilgi verdi.

Çelik ayrıca sosyal medya hesabından da dava ile ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; Türk tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş "Mertçe Mücadele" etik değerinden bihaber olan, Müfteriliği ise değer olarak benimseyip içselleştirmiş bulunan, Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan; Montaj video sahtekârlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık! Ancak bu kez Erdoğan’ın ederini gözetmedik! Kişiliğine biçilen değeri aşarak, 1 Milyon TL miktarlı olarak dava açma yoluna gittik: Şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılmak üzere...." sözlerine yer verdi.

Dava sonucunda elde edilen ücretin şehit ailelerine dağıtılmak üzere harcanacağı bilgisi verildi.

HABER:SELÇUK BULUT