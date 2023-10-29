Bişkek

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan, Türkiye'den Aksungur ve Akıncı SİHA'ları teslim aldı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov de Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'in eşliğinde teslim alınan Aksungur ve Akıncı'nın konuşlandığı üste incelemelerde bulundu.

Caparov'un üsse yaptığı ziyarete, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı.

Üsteki askerlere seslenen Caparov, yeni silahlara ve askeri teçhizata tam anlamıyla hakim olan askeri personelin bunları sınır güvenliğini sağlamak için kullanacağına olan güvenini dile getirdi.

Caparov, insansız hava araçlarının satın alınmasını devlet bütçesinden karşıladıklarını belirterek, modern ve yüksek teknolojiye sahip insansız hava araçlarının ülke güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

"Her bir askerde Büyük Manas'ın ruhu yaşamalıdır" diyen Caparov, askeri teçhizatı ve üsteki silahların etkili ve dikkatli kullanılması temennisinde bulundu.

Caparov, üste, Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a ülkesinin Dank Devlet Ödülü'nü takdim etti.

Kırgızistan, daha önce de Bayraktar TB2 SİHA'lar satın almıştı.