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Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-12 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

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