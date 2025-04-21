Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda meydana gelen olaya ilişkin işletme sahibi E.F'nin ardından işletme ortaklarından H.D. ile elektrikçi S.A'nın soruşturma kapsamında gözaltına alınması kararı verdi.Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri sürüyor.

4 kişinin tedavisi devam ediliyor

Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K. dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.

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Elektrik akımına kapılan çocuk, ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilmiş, 3 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın olmadığını tespit etmişti.