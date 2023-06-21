2024 Avrupa Şampiyonası Grup Elemelerin de haziran takviminde 3. ve 4. maçına çıkan A Milli Futbol Takımımız oyun olarak zorlansa da her iki karşılaşmada da galibiyeti almayı başardı. Böylece D Grubunda lider duruma gelen milli takım Eylül ve Ekim aylarında ki maçlar öncesi ciddi bir avantajı ele geçirdi.

Letonya deplasmanı yine son dakika da geçildi…

İlk olarak Letonya deplasmanında iki defa öne geçmemize rağmen 90+5. Dakika da İrfan Can Kahveci ile 3 puana uzandık. Tıpkı 2022 Dünya Kupası elemelerinde olduğu gibi, o zaman da 90+9 da penaltı ile galibiyeti almıştık. Maçta ki diğer gollerimiz ise ilk milli maçında golle tanışan Abdülkerim Bardakçı ve Cengiz Ünder’den geldi. Aynı gece Ermenistan’ın Galler deplasmanda 4-2 sürpriz galibiyeti alması gecenin dikkat çeken maçlarından olmuştu. Bu sonucun ardından gözer Samsun da oynanacak maça çevrilmişti ki, Samsun halkı da milli maçı özlemiş müthiş bir destek vardı.

Rakip bir kişi eksik, Penaltı kaçtı…

Maça etkili başlamıştı ay yıldızlı ekibimiz, bir golümüz ofsayt nedeni ile iptal edilmiş Galler 41. Dakika da 10 kişi kalmıştı. Golsüz geçen ilk yarının ardından oyun üstünlüğü yine bizdeydi, 64. Dakika da Hakan Çalhanoğlu ile penaltı kaçtı sonrasın Umut Nayir ile bir golümüz elle oynama sebebi ile iptal oldu.

Galibiyeti getiren goller ise milli forma ile ilk gollerini atan oyuncularımızdan geldi. Umut Nayir ve Arda Güler ile 2-0 kazandık ve grubumuzda 4 maçta 9 puan ile zirvede yer almayı başardık.

Diğer gruplarda ise avantajı ele geçirmiş gibi gözüken ülkeler şu şekilde;

A grubunda İskoçya, B grubunda 4 maçını da kazanan Fransa, C grubunda 4 maçında kayıpsız giden İngiltere, E grubunda Polonya, Grup F de Avusturya, Grup G de Sırbistan, H grubunda Finlandiya, I grubunda İsviçre, ve J grubunda Portekiz..

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup elemeleri Eylül ve Ekim aylarında oynanacak olan maçlar ile tamamlanacak ve umarız ki milli takımımız da katılan ülkeler arasında yerini alacak…