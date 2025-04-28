HABER: KEMAL SALLI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Sayın Fikri Ataoğlu, Türk Dünyası gençlerini bir araya getiren "Ebedi Birlik" Gençlik Kamu Birliği temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüş, Birliğin Başkanı Şahin Aliyev'in daveti ve girişimiyle organize edildi.

Sayın Fikri Ataoğlu, toplantıda Şahin Aliyev’e bu değerli girişimi için teşekkür ederek, Kuzey Kıbrıs'tan Azerbaycan ve tüm Türk Dünyası gençlerine içten selamlarını iletti.

Ataoğlu: "Türk Dünyası için gençler arasında kurulan köprüler geleceğin temelidir"

Bakan Fikri Ataoğlu konuşmasında Azerbaycan ile KKTC arasında var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin derin tarihi bağlara dayandığını vurguladı:

“Azerbaycan bizim hassasiyet gösterdiğimiz bir yerdir. Burada her zaman Azerbaycan'ın haklı davasının yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dostluk, kardeşlik ve gönül bağı bizim için özel bir önem taşımaktadır.

Bu ilişkileri daha da ileriye taşımak amacıyla kültür, turizm, gençlik politikaları ve eğitim alanlarında yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

İnanıyorum ki, gençlerimiz arasında kurulan bu köprüler gelecekte daha güçlü iş birliklerinin temelini oluşturacaktır.

'Ebedi Birlik' Gençlik Kamu Birliği gibi kuruluşların bu yönde attıkları adımları son derece değerli buluyor ve destekliyoruz.

Azerbaycan ve KKTC gençleri, ortak projeler, kültürel festivaller ve eğitim programları aracılığıyla birbirlerini daha yakından tanıyacak; ortak değerlerimizi ve milli mirasımızı gelecek nesillere birlikte taşıyacaklardır.

Türk Dünyası’nın gücü, birliği ve geleceği işte bu tür samimi iş birlikleri sayesinde daha da sağlamlaşacaktır.”

Şahin Aliyev: "Tek millet, tek yürek, tek gelecek anlayışıyla birlikteyiz!"

Ebedi Birlik Gençlik Kamu Birliği Başkanı Şahin Aliyev de konuşmasında, Sayın Ataoğlu’na daveti kabul edip toplantıya katıldığı için teşekkür ederek KKTC'nin haklı mücadelesine tam destek verdiklerini vurguladı:

“Türk Dünyası ve can kardeşimiz Kuzey Kıbrıs için verdiğiniz bu kutlu mücadelede daima yanınızdayız!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı sesini dünyaya duyurmak, Türk kimliğini ve haklarını korumak için gösterdiğiniz kararlı mücadele hepimiz için bir gurur kaynağıdır.

Ebedi Birlik Gençlik Kamu Birliği olarak gençlerimizle birlikte KKTC'nin yanında olmaya, kardeşlik köprüsünü daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.

Tek millet, tek yürek, tek gelecek anlayışıyla Türk Dünyası'nın ve Kuzey Kıbrıs'ın haklı davasında her zaman birlikte yürüyeceğiz!”

Gelecekteki iş birlikleri için mutabakat sağlandı

Görüşte, Türk Dünyası gençleri arasında kültürel, bilimsel ve sosyal alanlarda iş birliğinin artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi, kültürel festivallerin düzenlenmesi ve eğitim programlarının geliştirilmesi konusunda ön mutabakat sağlandı.

Bakan Fikri Ataoğlu Türk kimliğinin korunması ve yaşatılması için gençlerin rolünün artırılmasının önemini özellikle vurguladı.

Ebedi Birlik Gençlik Kamu Birliği, Türk Dünyası gençlerini bir araya getirmek, milli değerleri yaşatmak ve kardeş devletlerin birliğini daha da pekiştirmek amacıyla faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecektir.