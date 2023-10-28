Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail ordusunun Şifa Hastanesini hedef almasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda artık istenmeyen durumların ortaya çıktığını belirten Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başka hiçbir ülkenin bu konuda sesini çıkarmadığını vurguladı.

Üstel, "Geldiğimiz noktada, hastaneler bombalanıyor, sivil, masum, yaralı insanlar, kadın ve çocuklarımız göz göre göre İsrail'in bombaları arasında hayata gözlerini yumuyor. Bu kabul edilebilir değil. Dünya nerede? Avrupa Birliği nerede? İnsan hakları nerede?" diyerek, sivillerin ve savunmasız insanların bombalanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Hastaneye sığınan insanların bombalanmasını şiddetle protesto ettiklerinin altını çizen Üstel, buna seyirci kalınmaması ve bir an önce bu savaşın durdurulması için çağrı yaptı.

"Hastane olan bölgeler ve hastane, herhangi bir savaş esnasında bombalanamaz"

Üstel, hastanelerin, sivillerin kendilerini tedavi edebileceği, sığınacağı bölgelerin bombalanmaması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Burada bakıyoruz ki; İsrail, hiçbir şeye kulak vermiyor. Aynı şiddetiyle sivil insanları bombalıyor. Bir kez daha buradan dünyaya, bu savaşa daha duyarlı olmasını temenni ediyoruz. Bugün bir kez daha dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz; 'bu sivil insanların, çocuklarımızın ölümüne artık dur denmesini istiyoruz."

İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik tehdidinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Üstel, "Hastane olan bölgeler ve hastane herhangi bir savaş esnasında bombalanamaz. Bu bir savaş suçudur, bir cinayettir." dedi.

Üstel, hastanenin hedef gösterilmesinin kabul edilebilir bir yanının olmadığını belirterek, bunun tıp dünyasında da kabul edilebilir bir olay olmadığına işaret etti.

"İsrail, her tarafa bomba yağdırıyor"

KKTC Başbakanı Üstel, şunları kaydetti:

"İnsan haklarına aykırı şekilde ve savaş kurallarını çiğneyerek, bir cinayet işleyerek hastane tehdit ediyorsunuz, oralardan çıkan insanlar nereye gidecek? Nereye gittiklerini bilseler veya bilmeseler de zaten İsrail, her tarafa bomba yağdırıyor. O yüzden bir an önce bu savunmasız insanların sığındıkları hastaneler, gerekse Şifa Hastanesi'nde bu tehditlerin doğru bir tehdit olmadığını ve buna artık ne Avrupa'nın ne de dünyanın duyarsız kalmamasını temenni ediyoruz. Bir hekim olarak, oralarda sığınan insanların tedavi edilmesinin önüne geçilmesinin insan hakları açısından suç olduğunu düşünüyorum. Bu, kabul edilebilir bir durum değildir."