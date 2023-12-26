Lefkoşa

İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Larnaka kentinde 13 Mayıs 1964'te işe gitmek için servis otobüsüne binerek yola çıkan ancak Rumlar tarafından kaçırılarak şehit edilen 11 Kıbrıslı Türkü taşıyan "Kayıp Otobüs"ün anıtının, 59 yıl sonra İskele kentinde İskele Karpaz yolu üzerinde Bahçeler mevkiine inşa edileceği bildirildi.

Açıklamada, İskele Belediyesi tarafından yapılacak "Kayıp Otobüs" anıtının ön tarafında şehitlerin kimliklerinin yer alacağı ve eşyalarının sergileneceği, arka tarafta ise otobüsün anıt olarak sembolize edileceği belirtildi.

Anıtın, şehitlerin kaybolduğu gün olan 13 Mayıs 2024'te bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, böyle önemli bir projeye imza attıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmak ve toplum hafızasını sürekli canlı tutabilmek amacıyla 'Kayıp Otobüs' anıtını, İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla ve yine İskele Belediyesi İnşaat Birimi ile gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kayıp Otobüs" olayı

Larnaka kentinde 1964 yılında Türk işçileri Dikelya'daki Birleşik Krallık üssüne götüren servis otobüsü, Rum çeteler tarafından kaçırıldıktan sonra içindeki 11 Türkü şehit etmişti.

Gittikleri otobüsle ortadan kaybolan 11 şehidin kalıntıları, ancak 2009 yılında bulunmuştu.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmaları sonucu Larnaka'daki bir köyün su kuyusunda bulunan 11 şehidin kalıntıları, şehitliklere defnedilmişti.

Olay, 2007 yılında "Kayıp Otobüs" belgeseliyle tanıtılmıştı.