Haber: Damla Oya Erman

Yer altı radarı kullanılarak yapılan araştırmalarda, Utstein Manastırı yakınlarında çukur evler ve üç direkli bir tekne evinin temellerine dair kanıtlar bulundu.

Arkeoloji Müzesi'nden Doçent Håkon Reiersen, "Utstein'dan metal detektörü bulguları aldık, bunlar arasında ticaretle ilişkilendirilen ağırlıklar ve paralar gibi öğeler yer alıyor." dedi.

Reiersen, "Yeraltı radarı sonuçları, Utstein'in Viking Çağı ve erken Orta Çağ'da gerçekten bir pazar yeri olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nden Kristoffer Hillesland, "Çukur evler genellikle zanaat atölyeleri olarak kullanıldı ve benzer örnekler Lærdal'daki Tønsberg ve Bjørkum'da bulundu." dedi.

Araştırmacılara göre, çukur evlerin bulunmasının yanı sıra gömü höyüklerinin varlığı ve ticaretle ilişkilendirilen nesnelerin bulunması, Utstein'de bir Viking Çağı pazar yerinin varlığını güçlendiriyor.

Pedersen, "Bir pazar yerinin işaretleri varsa da, bulguların doğrulanması için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Yeraltı radarı taramaları, Utstein Gard'ın arazi sahipleri ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Arazi sahipleri, "Keşiflerin çiftliklerinde yapıldığını duymak heyecan verici. Burada tarih boyunca en azından Viking Çağı'ndan beri tarım yapılıyor." dedi.