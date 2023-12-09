KOBİ kapsamında değerlendirilen işletmelerin faydalanabileceği çok sayıda KOBİ kredisi mevcut. Küçük ve orta ölçekli firmaların ticari hayatta daha etkin şekilde var olabilmesi adına zaman zaman nakit desteğine ihtiyaç duyulabilir.

Özellikle farklı ve avantajlı faiz oranlarıyla sunulan KOBİ kredileri içinden seçim yapmak mümkündür. Çünkü çok sayıda banka tarafından özgün şartlar altında sunulan bir kredi türüdür. Yazımızda KOBİ kredisi desteği sunan farklı bankalara yakından bakacağız.

KOBİ Kredisi Kapsamında Hizmet Veren Bankalar

Ticarette önemli bir işleve sahip olan KOBİ’ler bankalar üzerinden kendilerine özel kredilere başvurabilir. Kredi ile nakit desteği sunan bazı bankalar şu şekildedir:

Yapı Kredi Bankası

TEB

Türkiye Finans Bankası

QNB Finansbank

Anadolubank

Odeabank

Türkiye Bankalar Birliği tarafından belirlenen şartlara ve ülkemizdeki genel kurallara bağlı kalarak verilen KOBİ kredileri yalnızca bu kapsamdaki işletmelerin faydalanabileceği bir uygulamadır.

KOBİ Kapsamında Değerlendirilen İşletmeler

‘Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler’ olarak açılımı yapılan KOBİ’ler ticari hayatta önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte KOBİ tanımı yıllık gelir vb. dengelerin değişmesi ile beraber dönem dönem güncellenir. Güncel olarak yapılan KOBİ tanımı şu şekildedir: Senelik olarak çalışan sayısı 250’nin altında olan ve aynı dönem içinde hasılatı (net satış ya da yıllık mali bilanço üzerinden) 500 milyon TL’den daha düşük olan firmalardır.

KOBİ’lerin günümüz ekonomisi içinde büyük ve etkili bir paya sahip olduğu ifade edilmelidir. Ekonomi dengeleri açısından bakıldığında KOBİ’lerin ticari denge içindeki payını koruması; genel olarak ekonominin faydasına olur. Bu nedenle başta devlet destekli resmî kurumlar olmak üzere çok sayıda kurum KOBİ’lerin faydalanabileceği pratik önlemler sunar. Nakit akışı da işletmeler açısından devamlılığın önemli bir bölümünü oluşturur. Bu nedenle sıklıkla sunulan KOBİ destekleri içinde kredi seçenekleri yer alır.

İş dünyasındaki rekabetin hızla arttığı günümüzde Figopara, şirketinizin mali stratejisini güçlendirmenize yardımcı olur! E-fatura ve çeklerinizi nakde çevirme sürecindeki pratik çözümleriyle, işletmeniz için gerekli olan nakit akışını tek bir platform üzerinden uygun iskonto oranlarıyla hızlı ve pratik bir şekilde sağlayabilirsiniz.