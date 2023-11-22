Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bazı bölgelerde yaşanan sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'ler için Acil Destek Kredisi Programı'nı başlattıklarını duyurarak, "Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, bu program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz erişecek." dedi.

Ankara Sanayi Odasının (ASO) kasım ayı olağan meclis toplantısı, Bakan Kacır, bakan yardımcıları Oruç Baba İnan, Çetin Ali Dönmez, ASO Başkanı Seyit Ardıç ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ASO'da gerçekleştirildi.

Kacır, ASO'ya, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna öncülük edeceği, üretimin de öncü şehirlerinden olan Ankara ve Türkiye ekonomisine katkılar sunacağı nice başarılı yıllar temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 21 yıldır muazzam bir üretim atılımı gerçekleştirdiğini anlatan Kacır, Türkiye'nin bazı alanlarda bölgenin, bazı alanlarda ise dünyanın önemli üretim üslerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Bakan Kacır, bunda kamu-özel işbirliği, sanayicilerle hükümetin aynı istikamette koşmasının büyük rolü olduğunu dile getirerek, OSB sayısını 192'den 355'e, istihdamı 415 binden 2,5 milyonun üzerine çıkardıklarını aktardı.

Son yıllarda başladıkları endüstri bölgesi uygulamasıyla Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımlarına ev sahipliği yapmasını sağladıklarını belirten Kacır, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat istikametinde yolculuğuna devam ettiğini söyledi.

Bu dönemi AR-GE ve inovasyon ekosisteminin neredeyse sıfırdan inşa edildiği dönem olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Kacır, teknoparkların sayısını 2'den 101'e, teknoparklarda AR-GE firma sayısını 9 bin 800'e yükselttiklerini kaydetti.

AR-GE personel sayısını da neredeyse 10 misline çıkardıklarını aktaran Kacır, "Biz bu yolculuğa Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık iddiasını güçlendirmek, yüksek teknoloji alanlarında katma değerli üretiminin rekabetçi şekilde gerçekleşmesi ve ihracatta adım adım yüksek teknoloji payının artırılması için devam edeceğiz." diye konuştu.

"Rekabetçi ve katma değerli üreten bir ülke olarak kalkınma yolculuğuna devam edeceğiz"

Kacır, son dönemde hem bölgede hem küresel ölçekte pek çok sorunla mücadele etme çabası içerisinde olduklarını altını çizerek, Türkiye ekonomisinin, bu zorluklarla baş edecek güçte olduğunu ispat ettiğini söyledi.

Eylül itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre sanayinin yüzde 4 büyüdüğünü belirten Kacır, "Buna yıllık yüzde 50,1 büyüyen yüksek teknoloji sektörleri öncülük etti. Bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kurduğumuz AR-GE ve inovasyon ekosisteminin sanayinin yüksek teknoloji dönüşümünde lokomotif rol üstlenmekte olduğunu gösteriyor. Rekabetçi ve katma değerli ürün üreten bir ülke olarak kalkınma yolculuğuna devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Sel ve fırtınadan etkilenen KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar kredi"

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle farklı afetlerle mücadele etmek durumunda kaldıklarına dikkati çeken Kacır, bu hafta Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşanan olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ'ler için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı başlattıklarını duyurdu.

Daha öncekiler gibi afetten etkilenen KOBİ'lerin yanında olacaklarının altını çizen Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'un Şile ve Ağva, Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli, Batman'ın Merkez, Diyarbakır'ın Bismil ve Bursa'nın Gemlik gibi afetten etkilenen bölgelerimizde hasar gören işletmelerimize destek olacağız. Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, bu program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz erişecek. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerin işletmelerimizin bu zor günlerinde yürüttüğü mücadeleye katkı sunacağını ümit ediyoruz. Yaşadığımız afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb'im ülkemiz ve milletimizi her türlü afetten korusun."