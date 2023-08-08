Kocaeli
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda dün meydana gelen patlamanın ardından bölgede çalışma yapan Derince Belediyesi zabıta ekipleri, yerde yaralı güvercinler olduğunu fark etti.
Zabıta ekipleri, yaralı 10 güvercini alarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
Tüylerinde ve ayaklarında yanıklar oluşan güvercinlere veteriner hekimler tarafından tedavi uygulandı.
Güvercinler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.
AA