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Tüylerinde ve ayaklarında yanıklar oluşan güvercinlere veteriner hekimler tarafından tedavi uygulandı.

Zabıta ekipleri, yaralı 10 güvercini alarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda dün meydana gelen patlama nın ardından bölgede çalışma yapan Derince Belediyesi zabıta ekipleri, yerde yaralı güvercin ler olduğunu fark etti.

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