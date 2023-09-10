Haber: Damla Oya Erman

Gill ve Warren Press, Haziran ayında Paris'ten Yeni Zelanda'ya dönerken, yan koltukta kendilerini beklenmedik bir sürprizle karşılaştılar: Yan koltukta bir yolcu ve onunla birlikte bir köpek bulunuyordu.

Gill Press, yaşadıkları deneyimi şu şekilde anlattı: "Birden ağır bir hırıltı sesi duydum. Önce eşimin telefonu olduğunu düşündüm, ama aşağıya baktık ve bu sesin köpeğin nefes alması olduğunu fark ettik. 'Bunu tüm yolculuk boyunca yanımızda istemiyorum' dedim."

Köpeğin sahibi, uçakta sinirli olduğunu ve petine ihtiyacı olduğunu başka bir yolcuya açıkladı. Çift, uçuş görevlisinden yardım istedi ve sadece ekonomi bölümünün arka sırasında bulunan diğer boş koltuklar olduğunu öğrendi. Ancak yolculuk yaklaşık yarı noktasına geldiğinde köpek gaz çıkarmaya başladı ve bu durum Gill Press'in kocasının bacak alanını işgal ediyordu.

Press, köpeğin başının kocasının ayaklarının altında olduğunu ve kocasının şort giydiği için köpeğin tükürük sümüğünün bacağında olduğunu söyledi.

Çift, havayolu ile iletişime geçti ve personel için ayrılmış bir ekonomi koltuğuna taşındı. Ancak bir hafta geçti ve havayolundan hala bir geri dönüş alamadılar. Sonunda havayolu, 74 dolarlık bir hediye çeki teklifi yaptı, ancak çift, bu teklifin özgün premium ekonomi koltukları ile ekonomi koltukları arasındaki farkı karşılamadığını belirtti.

Havayolu daha sonra kişi başı 200 dolarlık bir seyahat çeki teklif etti, ancak bu teklif de kabul edilemez bulundu ve çift, yolculuklarının o bölümünün tam bir geri ödemesini talep ediyor.

Singapur Havayolları bir sözcü aracılığıyla çifte yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle özür diledi ve benzer bir durumun gelecekte yaşanmaması için önlem alacaklarını belirtti.