BOGOTA (AA)

Başkent Karakas'taki tarihi La Casona Aquiles Nazoa tesislerindeki toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, tarafların "Çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerde insani koridorun açılması" konusunda mutabakat sağladığı bildirildi.

Bildiride, "İkili, ulusal ve geçici ateşkesin teşvik edilmesi kapsamında siyasi, sosyal ve ekonomik güçlerin katılımı için insani faaliyetler hayata geçirilecek ve önümüzdeki aylarda hükümetin toplumsal kalkınma projeleri de bu süreci takip edecek." ifadesine yer verildi.

ELN tarafını temsilen örgütün baş müzakerecisi Pablo Beltran (İsrael Ramirez) açıklamasında, 3 Ağustos'ta başlayan resmi ikili ateşkes anlaşmasının ateş altında olduğuna dikkati çekerek, "Maalesef ikili ateşkese yönelik saldırılar var, büyük medya şirketleri bu sürece engel koymaya yönelik yoğun bir kara propaganda faaliyeti yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflar arasındaki en uzun ateşkes sürecinin fiiliyata geçtiğini hatırlatan Beltran, "Çatışmaya siyasi çözüm bulunması için ısrarımız sürüyor. Hem medyadan hem sahadaki askeri saldırıları değerlendiriyoruz. Ülkenin yaşadığı yapısal krizden nemalanmaya çalışan kesimler var ve onlar demokratikleşme yönünde atılan adımlardan rahatsızlık duyuyor." şeklinde konuştu.

Müzakere heyetinden Senatör Ivan Cepeda da halihazırda üzerinde anlaşmaya varılan konularda uzlaşma olduğunu kaydederek, barışın inşası yolunda toplumun katılımını desteklediklerini söyledi.

Öte yandan müzakerelerde, Kolombiya hapishanelerinde tutuklu bulunan ELN üyelerinin durumlarının da masaya yatırıldığı ve bu konuda özel mekanizmaların geliştirileceği bilgisi paylaşıldı.

- Üç yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmeye, Kolombiya hükümeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Otty Patino, ELN heyetine ise Beltran liderlik etmişti.

İlk tur görüşmelerinde 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelerde insani yardım ve hapisteki ELN militanlarının şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Meksika'da 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur barış görüşmeleri ise "ELN'nin siyasi statüsünün" tanınmasıyla tamamlanmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs'ta başlayan üçüncü tur barış müzakereleri "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.