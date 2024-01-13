Bogota

Choco'ya bağlı Carmen de Atrato kasabası yakınındaki otoyolda, şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması yaşandı.

Olayda, 18 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini, çok sayıda kişinin toprak altında kaldığını belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez de sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, olayı yakından takip ettiklerini bildirdi.

Acil Durum Merkezinden yapılan duyuruda ise aynı anda çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığını ve düşünülenden çok daha fazla kişinin toprak altında olabileceği kaydedildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.