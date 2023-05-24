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Geleneksel olarak her sene düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın 27 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.

Türkiye'den gelen ve Türk şeflerinin Hatay yöresine ait hazırladığı geleneksel lezzetler misafirlere ikram edildi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, burada yaptığı konuşmada, Türk mutfağı ve Hatay yemeklerinin zenginliğine vurgu yaptı.

BOGOTA AA- Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğine, diplomatik misyon temsilcilerinin katılmasının yanı sıra Kolombiya'da yerleşik çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

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