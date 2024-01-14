Haber: Mert Osman Erman

Olayda 19 kişi yaralandı ve kurtarma operasyonları devam ediyor.

Toprak kaymaları zaten Medellín ve Quibdo şehirlerini birbirine bağlayan yolu kapatmıştı, bu nedenle insanlar arabalarını terk edip bir eve sığınmışlardı, bir yetkili açıkladı.

Ardından başka bir toprak kayması meydana geldi ve onları ve bazı araçları gömerek yaşandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Preto, Choco bölgesine "mevcut tüm yardımı" söz verdi.

Toprak kayması, bir yerel yetkiliye göre Carmen de Atrato topluluğu yakınlarında gerçekleşti.

Kavşak yakınında sığınmak için 60 kişi kadar insan vardı. Ev, kadınlar ve küçük çocuklarla doluydu, yaşanan olayı atlatan bir adam yerel medyaya açıkladı.

El Tiempo gazetesine anonim olarak konuşmayı tercih eden adam, ağır yağmurdan gelenlerin binaya girdiğinde sucuk ve kızarmış muz teklif edildiğini söyledi.

Ancak ardından, birkaç saniye içinde toprak kayması evin ve yakındaki araçların üzerinden geçti.

X'te yaptığı bir paylaşımda, Başkan Yardımcısı Francia Márquez Mina, Choco eyaletindeki arama kurtarma çabalarını desteklemek için yardım kuruluşları, yerel yetkililer, polis ve orduyun seferber edildiğini belirtti.

Bu trajedi Güney Amerika ülkesini sarsarken, medya geniş bir kapsama alanı sağladı ve birçok kişi sosyal medyada şoklarını ve başsağlığı dileklerini ifade etti.

Pasifik Okyanusu sınırında bulunan Choco eyaletindeki bölge yoğun ormanlık alan ve Cuma ve Cumartesi günleri önemli miktarda yağışa maruz kalmıştı.

Cumartesi günü yerel bir belediye başkanı, bazı insanların hala enkaz altında sıkıştığını söyledi.

Sosyal medyada ve televizyon kanallarında paylaşılan görüntüler, araçların çamur ve düşen taşlar tarafından tahrip edildiğini ve kısmen gömüldüğünü gösteriyor.

Kolombiya şu anda bir kuraklık döneminden geçiyor olsa da, ülkenin Hidroloji, Meteoroloji ve Çevre Çalışmaları Enstitüsü daha önce Pasifik ve Amazon yağmur ormanı sınırlarındaki bölgelerde ağır yağışın neden olduğu tehlike konusunda uyarıda bulunmuştu.