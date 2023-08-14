Haber: Beyza Betül Cihan

Ancak iddiaya göre sabaha karşı Işık'ı bulamayan arkadaşları, polisten yardım istedi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Emre Can Işık'ın bulunması için çalışma başlattı. Nehre düşme ihtimaline karşı hem bungalov evin yanında hem de nehirde arama yapıldı. Arama kurtarma, Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Acil Durum Arama Kurtarma ekipleri de katıldı.