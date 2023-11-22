Haber: Mert Osman Erman

Başkentteki stadyum kapılarına zorla girmeye çalışan insanlar, yerel sakinlerin ifadesine göre izdihamı tetikledi.

Geçen hafta ordu, 18 ile 25 yaşları arasındaki yaklaşık 1,500 kişiyi almayı planladığını açıklamıştı.

Hükümet açıklamasına göre, Pazartesi gecesi meydana gelen ezilmede birçok kişi yaralandı.

Sayı verilmese de, AFP haber ajansına göre bir "kriz birimi"nin Başbakan Anatole Collinet Makosso'nun yetkisi altında kurulduğu belirtiliyor.

Associated Press (AP) ajansına göre, son bir haftada her gün 700'e kadar kişi, alım merkezlerine kayıt yaptırmış.

Kongo-Brazzaville'de genç işsizlik oranı yaklaşık %42'dir ve birçok genç, iş bulabilecekleri ender yerlerden biri olarak orduyu görüyor.

Ordı, Michel d'Ornano stadyumundaki izdihamın ardından başkentteki alımları askıya aldığını açıkladı.

Başsavcı Oko Ngakala, ezilmenin nedenine dair bir soruşturmanın başlatılacağını söyledi.

Pazartesi günü stadyumun dışında binlerce genç toplandı, raporlara göre.

İzdihamı atlatacak bir mezun olan Brandon Tsetou, günün erken saatlerinden beri sıraya girdiğini belirtti.

"Organizatörlere göre, bu son gün olacaktı. Bu yüzden birçoğumuzun kayıt olabilmek için geç saatlere kadar beklemeye karar verdiğini söyledi," dedi ve ekledi: "Bazıları sabırsızlandı ve içeri girmek zorunda kaldı, bu da birkaç kişinin hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden oldu, bunu üzüntüyle karşılıyoruz."

Morg yetkilisi Adelard Yvon Bonda, şu ana kadar 32 cesedin aile üyeleri tarafından tanımlandığını belirtti.

"Öncelikle bize yeni ayrılanların anısına saygı göstermeliyiz," dedi ve şunları ekledi: "Bu bir durumdu. Kışkırtılmadı, ancak gençlerin işe ihtiyacı olduğu için oldu."