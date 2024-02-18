Değerli Dostlarım, bugün sözüm biz kadınlara olmalı...

Konu yine ve her daim ATATÜRK !

Kurtuluş Savaşından çıkılmış;

Herkes nereden başlamak gerekir diye düşünürken;

ATATÜRK 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresini toplar;Memleketin ekonomisini planlamaya acil ihtiyaç vardır çünkü.

29 Ekim 1923’te “Cumhuriyetin” ilanı ile dünyadaki bir çok insanın önüne geçerek özgür yurttaş oluruz.Birey olmamızın yolu açıktır artık.

Ve Kadınlar bizim için milat:

17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanunu'nun kabulüdür.

Kadın Atalarımız Kara Fatma,Gördesli Makbule ve diğerleri,özgür birey-özgür yurttaş haklarını kolay elde etmediler.

Bu vesile ile İstiklal Savaşı'nın ,başta ATATÜRK olmak üzere kadın ve erkek kahramanlarının ve o dönemde Adalet Bakanı olan Mahmut Esat Bozkurt'un ruhları şad olsun.

Minnetle ANIYORUZ.

Hakettiğimiz hakların;elimizden alınmasına ve elimizden kayıp gitmesine izin vermeyelim.

İran,Pakistan,Afganistan ve diğer Ortadoğu ülkeleri gibi,

Sonradan yapılan feryat figanların hiç bir anlamı olmayacaktır.

"Malala" gibi çocuk kahramanlar da bir değişiklik yaratamayacaktır.

Elimizdekinin değerini bilelim;özgür birey kadın yurttaş olalım.

Bu vesile ile 17 Şubat 1926 TMK kabulü kutlu olsun,kutlansın.

Her daim özgür birey kadın yurttaş olmamız dileklerimle:”YURTTAŞLIĞIM BAYRAMIMDIR;YURTTAŞLIĞIM HAZİNEMDİR”.

