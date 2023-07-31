İSTANBUL (AA) - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi üniversite tanıtım günleri başladı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, şehrin merkezinde bulunan yerleşkesinde yoğun bir ilgi ile karşılaşan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tanıtım birimi tüm ziyaretçilere üniversite ve imkanlarını yine kendi öğrencileri vasıtasıyla anlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, 31 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında sürecek üniversite tanıtım günlerinin yer ve sayısının gelecek günlerde artacağını ve şehrin önemli noktalarında üniversite hakkında bilgi vereceklerini belirterek, 'Geleceğimizi temsil eden gençlerimize üniversitemizde sunduğumuz imkanlarla en iyi eğitim-öğretimi hedefliyoruz.

Konya’da yüzde yüz İngilizce veren tek üniversite olan üniversitemiz Avrupa’da ve Asya’ da, Afrika’ da ve Amerika’ da birçok üniversite ve kuruluşla yaptığı protokoller ile öğrenci değişimi ve projeler yapmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, KGTÜ, Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2013 yılında Konya'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Türkiye’nin Tarım ve Gıda alanında kurulan ilk ihtisas üniversitesidir. Model olarak kendi üretimini kendi yapan Michigan State Üniversitesi örnek alınmıştır. Eğitim dili İngilizce olan üniversitemizde 3 fakülte içerisinde 8 bölümde öğretim yapılmaktadır.

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi günümüz ve geleceğin önemli mesleklerinde olan biyologlar yetiştirmek üzere Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Ziraat Mühendisi unvanı alacak ülkemizin için önemi büyük olan ziraatçılar yetiştiren Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümlerinden oluşmaktadır. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği ile İç Mimarlık bölümleri bulunmaktadır.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde ise Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Psikoloji ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri ile öğretim vermektedir.'

Konya’da yüzde 100 ingilizce eğitim veren tek üniversite olduklarını bildiren Turan, 'Amerika Michigan State Üniversitesine gönderdiğimiz 8 öğrencimizden 2 tanesi orada lisansüstü eğitim teklifi almış ve eğitimlerine Amerika’ da devam etmektedirler. Benzer şekilde Erasmus+ programı ile Avrupa ülkelerinde öğrenim ve staj deneyimi kazanan onlarca öğrencimizden üniversitemiz referansı ile eğitimlerine yurt dışında devam etmektedirler.

Atatürk’ün de dediği gibi 'gelecek yeni nesillere yeni nesiller de bizlere emanettir'. Her birini kendi evladımız olarak görmekte ve o itina ile eğitim-öğretim vermekteyiz.Uluslararası deneyime sahip olan akademik kadromuzdaki değerli hocalarımıza da bu vesile ile gösterdikleri emek ve gayret için teşekkür ederim.' açıklamasında bulundu.

Turan, şunları kaydetti:

'Gönlümüzde, ülkemize ve gençlerimize inancımızla Üniversitemizde yeni açılan bölümlerimiz ve yeni akademik kadromuzla arkamızda Anadolu Birlik Holding desteği ile çalışmaya devam edeceğiz. Aday öğrencilerimizi tanıtım günleri kapsamında şehir merkezinde olan yeşil kampüsümüzde üniversitemiz hakkında merak ettiğiniz soruları yanıtlamak, bölümler ile ilgili bilgi almak ve kampüsümüz sosyal imkanlarını görebileceğiniz kampüs gezisi için 8 Ağustos 2023 tarihine kadar bekliyor olacağız.”