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Bu arada ilk yarının ardından hakemlere itiraz eden Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Bodrumspor, yarınki Eyüpspor maçına galibiyet için kenetlendi

Bodrumspor, yarınki Eyüpspor maçına galibiyet için kenetlendi

74. dakikada Ozdoev'in sol kale direği önünde şutunda, Adil Demirbağ'a da çarpan top kornere çıktı.

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