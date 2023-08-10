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Konya İtfaiyesi, yangında mahsur kalan yavru kedinin uygulanan suni teneffüsle hayata döndürülmesini içeren görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, nefes almayan yavru kediye itfaiye erinin suni teneffüs uygulaması ve yüzünü su ile yıkaması yer alıyor. Müdahaleden sonra kedinin nefes almaya başladığı görülüyor.

İlk müdahalesi itfaiye ekiplerince yapılan yavru kedi, olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesinin hayvan ambulansı olarak hizmet veren "Canbulan" ile hayvan hastanesine götürüldü.

Sürü hayvanları için mera ve yaylalara tonlarca su taşınıyor

Sürü hayvanları için mera ve yaylalara tonlarca su taşınıyor

Yanan dükkandaki yavru kedi , ekiplerce dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen ve nefes almayan yavru kedi, itfaiye erinin suni teneffüs müdahalesiyle hayata döndü.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri nin müdahalesiyle söndürüldü.

KONYA AA- Horozluhan Mahallesi Anadolu Sanayi Sitesi'ndeki kaportacı dükkanında dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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