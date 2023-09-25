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Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 600 gram eroin, 20 bin uyuşturucu hap, 230 gram esrar, 155 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

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