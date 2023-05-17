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81. dakikada Alanyaspor'da Lusamba'nın pasında topla buluşan Candeias'ın ceza sahası dışından attığı gol, Oğuz Aydın'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

74. dakikada Konyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta savunmadan dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Pozuelo'nun vuruşu defansa çarparak, yön değiştirdi ve filelerle buluştu: 0-3

54. dakikada Konyaspor iki farklı öne geçti. Alanyaspor'da kaleci Runarsson'un kısa düşen pasında, Konyaspor'da topu alan Guilherme'nin ceza sahasına kestiği ortada Soner Dikmen'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-2

49. dakikada sağ kanattan topu hızla taşıyan Michalak'ın ceza sahasına kadar girerek vurduğu top az farkla auta çıktı.

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