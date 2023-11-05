Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Keleş, "İkinci yarıda erken ve daha önce yediğimiz gollerden birini yedik. Daha sonra toparlandık ve çift santraforla riskleri aldık. Son dakikalarda kazandığımız penaltıyla bir puan aldık. Geldiğimizden beri olumsuz bir hava var. Onu dağıtmaya çalışıyoruz. Eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul kararı almasına da değinen Keleş, Konyaspor'un büyük bir camia olduğunu, bu tip sorunların en kısa zamanda çözüleceğini aktardı.