Haber: Beyza Betül Cihan

Koreli bir haber sunucusu, Atatürk'ü anarken sergilediği örnek davranışla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Haber sunucusu, "bu haberi oturarak sunamam" diyerek saygı duruşuyla ayağa kalktı ve habere öyle devam etti.

Bu anlamlı an, Türk izleyiciler tarafından takdirle karşılandı ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Koreli haber sunucusunun Atatürk'e olan saygısı ve gösterdiği bu örnek davranış, Türk halkında büyük bir memnuniyet ve gurur duygusu uyandırdı.

Tarihi şahsiyetleri anmak ve saygı göstermek, dünyanın her yerinde önemli bir değer olarak kabul ediliyor. Koreli haber sunucusunun Atatürk'ü anarken gösterdiği bu saygı duruşu, farklı kültürler arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.