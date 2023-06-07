İSTANBUL AA- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, KİK'in, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam etmesini desteklediğini belirtti.

KİK'in sitesinde yer alan habere göre, Budeyvi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki KİK merkezinde, Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdullah Abdussamed Deşti ile bir araya geldi.

Güvenli bir deniz koridoru yoluyla Ukrayna'nın buğday, gıda maddeleri ve gübre ihracatındaki son gelişmeleri konuşan ikili, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin, buğday ve hububat transferine yönelik eylem mekanizması ve bunun küresel gıda güvenliğindeki istikrarın korunmasında arz ettiği önemi ele aldı.

İkili ayrıca son bölgesel ve uluslararası gelişmelerden de söz etti.

KİK Genel Sekreteri Budeyvi, görüşmede, tahıl ve gübre transferi için Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam etmesini desteklediklerini vurguladı.

Girişimin Koordinatörü Deşti ise BM'nin, girişimin uzatılması için sarf ettiği çabalar hakkında bilgi verdi.

Karadeniz Tahıl Girişimi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Girişimi'ni imzalamıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşma, 18 Mart'ta yeniden uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs'ta "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi." ifadesini kullanmıştı.