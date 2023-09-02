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Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında 3 hektar ormanlık alan kül oldu.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla 3 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 1 dozer, 3 su tankeri, itfaiye ekipleri ve halk da destek verdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otmanlar Mahallesi Serkiz mevkisindeki ormanlık alanda 3 farklı noktada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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