Ankara

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları için adaylara 150 dakika süre verildi. Sabah oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu.

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KPSS alan bilgisi birinci oturumu, 30 il, 35 sınav merkezinde yapıldı. Oturumlara toplam 183 bin 252 aday başvurdu. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanıldı.

Emniyet görevlisi dahil 23 bin 851 kişi sınavlarda görev yaptı.

Alan Bilgisinin hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu bugün saat 14.45'te başlayacak.

AA