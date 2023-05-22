İSTANBUL- Türkiye’nin yüksek öğretimi odağına alan, topluma fayda sağlayan, öncü ve lider uluslararası araştırma üniversitesi Sabancı Üniversitesi’nin, bilim ve teknoloji alanındaki bilgi ve deneyimlerini kamu ve iş dünyası ile paylaşmak üzere gerçekleştirdiği webinar serisinin dördüncüsü yapıldı.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkay Savaş moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Gedik “Kuantum Bilgisayarlarına Doğru” konusundaki görüş ve öngörülerini aktardı. Kuantum mekaniği yardımıyla nasıl telenakil ve güvenli haberleşme gerçekleştirildiği, kuantum bilgisayarlar ve son gelişmeler ele alındı.

Kuantum mekaniğinin hayatın birçok alanında yer aldığına dikkat çeken Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Gedik şunları söyledi:

“Cern çarpışmaları, fotosentez, güneş panelleri, nükleer reaktörler, lazerler, tümleşik devreler, ledler ve nükleer füzyon ilk akla gelenler. Kuantum mekaniği hayatın her alanında var. Büyük devletler ve büyük şirketler kuantum bilgisayarlarını geliştirmek için her yıl milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Gelecekte hesaplama gücü çok yüksek kuantum bilgisayarlar dünyayı değiştirebilir.”

Google, IBM gibi dev şirketlerin kendi Kuantum bilgisayarlarını yapmaya çalıştıklarını ifade eden Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkay Savaş ise; “Kuantum etiği diye bir dal oluştu. Geliştirilen bu bilgisayarları şirketler veya gelişmiş ülkeler kendileri için mi insanlık için mi kullanmalı. Bu konu hakkında tartışmalar ve makaleler sürekli gündemde. İnsanlığı ileriye götürecek bu bilgisayarlar birçok süreci hızlandıracağı için tüm insanlığın hizmetine sunulmalı” dedi.

Türkiye’de de süperiletken sistemler, kuantum optiği ve haberleşme uygulamaları konularında ilerlenebileceğini belirten Zafer Gedik, Sabancı Üniversitesi bünyesinde bu konuda çalışmalar yapan araştırmacılar olduğunu ifade etti.

HABER: BÜLENT ÇAMCI