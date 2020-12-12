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Anavarza kazılarının son etabı başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan, UNESCO'nun 'Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Anavarza Antik Kenti'nde son etap kazı çalışmaları başladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Aralık 2020 Cumartesi 16:07
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Anavarza kazılarının son etabı başladı

ADANA - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nca 2020'den itibaren kesintisiz 12 ay sürdürülmesi için desteklenmesi kararı alınan tek ve en büyük antik kent olma özelliğine sahip Anavarza Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazının, son etabı başladı. Yaklaşık 4 bin dönüm alan üzerine kurulan, 203 ve 205 yıllarında metropol, 5'inci yüzyılın başlarında ise Kilikya Bölgesi'nin başkenti olduğu bilinen Anavarza Antik Kenti, 15 Nisan 2013 yılında UNESCO tarafından 'Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı.

Anavarza Kazıları Başkanı Dr. Fatih Gülşen, yaklaşık 100 kişilik bir ekip ile çalışmaların sürdüğünü belirterek, belgeleme çalışmalarının yanı sıra depo çalışmalarının da yapıldığını, kültür envanteri projesine ise devam edildiğini söyledi.

Restorasyon ve konservasyon çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Dr. Gülşen, "Bu kapsamda Roma dönemine ait anıtsal kapı olan Zafer Takı'nı orijinalliğini de koruyarak, bütün görkemiyle tekrar ayağa kaldırdık. 34 metre genişlikte ve 2 bin 700 metre uzunluğundaki sütunlu caddesi ile Anavarza Antik Kenti, dünyadaki tüm örneklerden ayrılmaktadır" dedi.

Anavarza Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarıyla her gün tarihe ışık tutacak yeni bir bulguyla karşılaşıldığını kaydeden Dr. Gülşen, kazı başkanlığınca uluslararası düzeyde sempozyumlar düzenleneceğini ve kitapların yayınlanacağını söyledi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Anavarza KazılarıAdanaKozanUNESCOAnavarza Antik Kenti
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