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Öğretmenlerden, Baş Öğretmen Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar

Öğretmenler, Şehit Eren Bülbül’ün Adını Yaşatacaklar

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2021 Salı 12:59
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Öğretmenlerden, Baş Öğretmen Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar

HABER: DİNÇER KARACALAR

Albümün Geliri Müzik Sınıfı Olacak

Başakşehir Abdi İbrahim Ortaokulu öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü “Ata’dan Yadigar” isimli albümleriyle kutlayacak.

Baş Öğretmen Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren her branştan 17 öğretmen ve yapım şirketi, albümün tüm gelirleriyle belirlenen ve ihtiyacı olan bir devlet okulunda müzik odası yaptıracak. Yaptırılan müzik odasının adı da henüz 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül’ün adı olacak. 

24 Kasım’da tüm dijital platformlarda yayında olacak “Ata’dan Yadigar” albümü aynı zamanda internet üzerinden ve müzik marketlerden satın alınabilecek. 

Geçtiğimiz yıllarda aynı devlet okulunun öğretmenlerinin hazırladığı “Üzülme” isimli albümün gelirleriyle yine ihtiyacı olan Gümüşhane ili Torul ilçesindeki bir devlet okuluna şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anısına kütüphane yapılmıştı.

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ÖğretmenlerdenBaş Öğretmen Atatürkün Sevdiği Şarkılar
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