Öyküler Yarışacak

Amasya Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Ferhat ve
Şirin Öykü Yarışması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Profesyonel yazar kadrosunun jüri olduğu ödüllü yarışma ile
yazarlar öyküleriyle yarışacak.
Amasya Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen ve 5 Mart ile 5
Mayıs 2022 tarihleri arasında katılımın mümkün olduğu ödüllü
öykü yarışması düzenleniyor. 2022 Ferhat ve Şirin Öykü
Yarışmasına katılımın yoğun olması beklenirken,
katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olma zorunluluğu bulunuyor.
Her yarışmacının bir öykü ile katılma imkanı tanınırken,
yarışmaya katılan öykü yazarlarının yazdıkları öykülerinin
kitap olarak basılma şansı bulunuyor. Öykü yarışmasında ilk 3'e
giren yarışmacılara para ödülü verilecek.
PROFESYONEL JÜRİ
Şair ve Yazar Betül Fırat'ın jüri başkanı olduğu yarışmada,
yazarlardan oluşan diğer jüri üyeliğini ise Afi Can, Binnur
Tekinalp, Fatma Türkdoğan, Gülçin Granit, Gülden Kılıç, İnci
Yılmaz Şimşek ve Serpil Tuncer'den oluşmakta. Tamamı yazarlardan
oluşan profesyonel bir jüri ekibinin olduğunu belirten jüri
başkanı Betül Fırat, Amasya Dernekler Federasyonu tarafından
organize edilen 2022 Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması için
hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü dile getirdi.
5 HAZİRAN'DA SONUÇLAR AÇIKLANACAK
Ödüllü öykü yarışmasına katılımların 5 Mart Cumartesi günü
başlayıp 5 Mayıs Perşembe günü son bulacağı ve 5 Haziran'da da
jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu yarışma sonucunun
kamuoyuna açıklanacağını belirten Betül Fırat, yarışmaya
katılacak olan yarışmacılar için aranan kriterler hakkında bilgi
verdi. Yarışmaya katılmak isteyen katılımcıların 18 yaşını
doldurmuş olma zorunluluğu olduğuna vurgu yapan Fırat, "Katılım
bir öykü ile olacaktır. Bir kişi, birden fazla öykü ile başvuruda
bulunamaz. Yarışmanın konusu serbesttir. Katılımcılar daha önce
herhangi bir yerde (kitap, dergi, internet, sosyal medya vb. Basılı ya
da dijital platformda) yayımlanmamış ve ödül almamış bir
öyküyle yarışmaya katılabilirler. Yarışmanın dili Türkçedir.
Öykülerin tamamı ya da bir bölümü intihale girmemeli" dedi.
Yarışmaya katılarak dereceye giren yarışmacılara değişik
ödüller verileceğine vurgu yapan Fırat, "Yarışma sonucu
açıklandığında, yarışmadan 1. olan yarışmacımız 3 bin TL ve
plaket, 2. olan yarışmacımız 2 bin TL ve plaket, 3. olan
yarışmacımız bin TL ve plaket, 4. olan yarışmacımız Jüri Özel
Ödülü plaketi, yarışmada ilk 5 ila 10 arasına giren
yarışmacılarımıza Mansiyon Ödülü olarak plaket ile
ödüllendirilecektir" diye belirtti.
İLK 20'YE GİREN ÖYKÜLER KİTAPLAŞABİLİR
Yazarak bir eser ortaya çıkaran yazarların en büyük hayallerinin
yazdıkları eserlerinin kitaplaşması olduğunun altını çizen
Fırat, organize edilen yarışma sonucunda ilk 20'ye seçilmeyi hak
kazanan öykülerin kitaplaşma fırsatı yakalayacağını kaydederek,
"Amasya Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Ferhat ve
Şirin Öykü Yarışması sayesinde katılımcılarımız arasında ilk
20'ye girmeyi hak kazanan yazarlarımızın öykülerinin kitaplaşması
ihtimali tanınmakta. Düzenlenen yarışma neticesinde yazarları
hayalleriyle buluşturulması hedeflenmekte" ifadelerini kullandı.
2022 Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması'na katılmak isteyenlerin
https://www.adef.org.tr/
internet adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.
BETÜL FIRAT
Haber. Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48