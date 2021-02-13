Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan dönemi, dizi oluyor

Diyarbakır'da, 2001 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın görev yaptığı dönemi konu alan dizi çekilecek. Milli kaleci Mazlum Yiğit'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstleneceği, sloganının da '3310'dan tüm birimlere' olduğu 'Kançepek' dizisi, dijital platformlarda yayınlanacak. Dizide İskender Bağcılar, İzzet Çivril, Bahadır Tokmak, Ayhan Taş, Rojda Esen ile sosyal medya fenomenleri Bülent Mert ve 'Çorumlu Amir' gibi isimler yer alacak.

'EN GÜZEL ŞEHİRDE ÇEKİYORUZ'

Dizi çekimlerine nisan ayında başlayacaklarını ve 1 ay içinde ilk bölümleri tamamlayıp yayıncı platforma vereceklerini söyleyen Mazlum Yiğit, ilk sezonun 13 bölümden oluşacağını belirtti. Yiğit, "Dizinin içeriği Gaffar Okkan olayına benziyor. Tamamen Gaffar Okkan değil çünkü ailesi isim olayına girmemizi istemediler. Biz de bazı konulara değinip rahmetliyi o şekilde anacağız ve Diyarbakır'a yaptığı güzellikleri, Diyarbakır halkı üzerinde bıraktığı izleri yansıtmaya çalışacağız. Çok sağlam bir kadromuz var. 3 Nisan'da çekimlere başlıyoruz. Birinci sezon 13 bölüm olacak. 1 ay içinde ilk bölümleri tamamlayıp dijital platformlara vereceğiz. 2021 yılı içinde yayınlanacak, anlaşmalar var ama şu an net bir yayın tarihi veremem. Türkiye'nin bir internet dizisine göre açık ara en iyi kadrosunu kurduk. En güzel şehirde çekiyoruz ve işin en önemli kısmı sadece ünlü oyuncular değil Diyarbakır'dan çıkaracağımız oyuncuları da işin içine dahil edip neler yapabileceklerini herkese göstereceğiz" diye konuştu.

'OKKAN'IN YAPTIĞI GÜZELLİKLER DİZİYE YANSITILACAK'

Birçok dizi ile filmde rol alan ve Kurtlar Vadisi dizisinde 'Faruk bey' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İzzet Çivril, dizide çok güzel mesajlar verileceğini belirtip, şunları söyledi:

"Gaffar Okkan'ın ailesi müsaade etmediği için belki ismini kullanamayacağız ama onun yapmış olduğu güzellikleri dolaylı olarak anlatacak bir dizi ile anacağız onu. Çok hoşuma gitti ve duygulandım. Bu yapımda yer almak beni mutlu etti. Neden hep İstanbul, Ankara; neden Diyarbakır değil? Burada da güzel şeylerin yapılması lazım. Potansiyel çok iyi ve Diyarbakır'ın tarihi dokusu hiçbir yerde yok. Beni gezdirdiklerinde tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir dokusu var, Diyarbakır'ın her yeri doğal plato. Güzel şeyler olacak, en azından güzel bir mesaj vereceğiz. Örneğin; gençleri uyuşturucu bataklığından kurtaracak temalar var içinde. Bu çok güzel bir şey ve beni de etkiledi. Biz sanatçıyız, bir şeyler yapmamız lazım sanatla ilgili sanatsız yaşayamıyoruz. Dizinin kadrosu da çok iyi ve o yüzden iyi bir şey çıkacak, diye düşünüyorum ve iyi mesaj vereceğiz; Diyarbakır'a ve yöreye."

Dizinin kadın başrol oyuncusu Rojda Esen de konusunun kendisini çok etkilediğini vurgulayarak, "Özellikle böyle değerli insanlarla çalışmak benim için daha çok güzel. Çok güzel bir proje çıkacağına eminim. Enerjisi çok yüksek bir ekip var. Bu ekibe ve enerjisine güvenerek girdim, yolumuz açık olsun" dedi.