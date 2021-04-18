SORULARLA ve CEVAPLARLA 2021 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI { Son Katılım 30 Nisan 2021 }

RÖPORTAJ: NİHAT İLİKCİOĞLU

Soru: Ne tür şiir ile katılabilirim ?

Cevap : Konu '' Serbest ''

Soru: Kaç tane şiir göndermeliyim ?

Cevap: '' 2 '' tane şiir

Soru: 1 tane şiir göndersem olur mu ?

Cevap: 1 tane olur ama kazanma şansınız 1’e düşer

Soru: Yarışmaya yurt dışından da katılabilir miyim?

Cevap: Şiir yarışması ''Türkiye Geneli '' olup şehir ve yurt dışı sınırlaması yoktur

Soru: Şiirler ve özgeçmiş kime, nereye ve nasıl gönderilecek ?

Cevap: Eserler ile özgeçmiş Komite Başkanı Hasan Azkıran'ın e.posta { [email protected] } adresine gönderilecektir

Soru: Yarışma şartında eserin altına '' Rumuz '' yazılacak diyorsunuz, peki jüriler yarışmayı kazanan şairlerin adını nasıl bilecek ?

Cevap: Jüriler torpil yapmaması için adınız, soyadınız bilinmeyecek Yarışma sonuçları rumuzla açıklayacağımız için şair kendine uygun koyduğu mahlas ve rumuzundan bilecek

Soru: Şiirin altına koyduğumuz rumuz farklı olabilir mi ?

Cevap: Her iki şiirin altına rumuzunuz aynı olması gerekiyor ki siz olduğunuz bilinsin. Farklı bir rumuz koyduğunuzda bir başka katılımcı zannedilerek değerlendirmeye o kişi alınır

Soru: Yayınlanmış şiirlerim olur mu ?

Cevap: Sosyal medyalarda, kitabınızda, dergi ve gazetelerde yayınlanmamış olması gerekiyor

Soru: Yarışma için ücret ödenecek mi ?

Cevap: Hiçbir ücret ödemiyorsunuz ve telif hakkı talep edemiyorsunuz, Ama ödül törenine katılmak isteyen katılımcılar gidiş/dönüş yol gideri ve yemek ücreti kendisine ait olacaktır

Soru: Yarışmayı kazananlara ödülünüz nedir ?

Cevap: Dereceye giren tüm şairlere { Onur Katılım Belgesi }

İlk üçe giren eser ile üç mansiyon alanlar plaketle ödüllendirilecek

Soru: Ödül törenine katılamazsam onur belgemi ve plaketimi nasıl alacağım ?

Cevap: İkametgah adreslerinize kargo ile gönderilecektir

Soru: Yarışmaya son katılım tarihi ne zaman ?

Cevap: 30 Nisan 2021 mesai bitimi 17:00’a kadar

Soru: Yarışmayı kim düzenliyor ?

Cevap: Şair Yazar Gazeteci Komite Başkanı Hasan Azkıran ve hizmet erbapları

Soru: Komite Başkanı Hazan Azkıran’a nasıl ulaşabilirim

Cevap: Tel: 0 536 316 37 62 e. posta: [email protected]

https://www.facebook.com/ azkiran.hasan

Soru: Jüriler kimlerdir ?

Cevap: Yarışma açıklanıncaya kadar Jürilerin adları gizli tutulacaktır

Komite Başkanı ve Jüri Başkanının adı bilinmektedir

Soru: Komite Başkanı kimdir?

Cevap: Hazan Azkıran

Soru: Jüri Başkanı kimdir ?

Cevap: Nihat İlikcioğlu

Soru: Komite Başkanı Hasan Azkran'ın görevi nedir ?

Cevap: Şair, Yazar, Gazeteci

Soru: Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu’nun görevi nedir ?

Cevap: Edebiyat Dernekleri Başkan ve Başkan Yardımcılığı , Şair, Yazar, Jüri, Jüri Başkanı, Gazeteci

Soru: Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu’na nasıl ulaşabilirim ?

Cevap: 0 532 764 44 48 e.posta: [email protected]

https://www.facebook.com/ nihat.ilikcioglu

Kafanıza takılan bir soru olduğunda Komite Başkanı

Hasan Azkıran'a ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu'na çekinmeden sorabilirsiniz..

Tüm katılımcılara başarılar dileriz..

2021 Altın Kalemler Şiir Yarışması

Jüri Başkanı

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48