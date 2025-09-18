Dünya genelinde tarifelerin ekonomiler üzerinde oluşturduğu endişeler, merkez bankalarının politika alanlarında daraltıcı etki yapıyor. ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikalar, ABD başta olmak üzere ülkelerin enflasyon hedeflerini tutturmalarını zorlaştırırken, istihdam konusunda da soru işaretlerini belirginleştiriyor.

Dün, Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Fed Başkanı Powell'ın enflasyon ve istihdam üzerindeki risklerin sürdüğüne dikkati çekmesi ise piyasalarda risk iştahını törpüledi.

Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken, bu tahmin 2025'te başka faiz indirimlerinin yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Fed Başkanı Powell toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla birlikte risk dengesinin değiştiğini, bu doğrultuda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini belirtti. Powell, "Kısa vadede, enflasyon riskleri yukarı yönlü, istihdam riskleri ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum." dedi.

Powell, toplantıda 50 baz puanlık bir indirim için ise yaygın bir destek olmadığını aktardı. İş gücü piyasasının zayıfladığını gördüklerini ifade eden Powell, daha fazla zayıflamasına gerek olmadığını ve bunu istemediklerini anlattı.

Fed, Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine gitmiş oldu.

ABD'de açıklanan son veriler, tüketici fiyatlarındaki artışın hızlandığını, iş gücü piyasasında ise zayıflama görüldüğünü ortaya koymuştu. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

ABD'de tarım dışı istihdam ise ağustosta 22 bin kişi artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıkmıştı.

Öte yandan, toplantıda söz konusu karara tek karşı oy kullanan isim, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atanan ve 50 baz puanlık faiz indirimini destekleyen Stephen Miran oldu.

Dolar endeksi yaklaşık 3,5 yılın en düşük seviyesini gördü

Fed'in faiz oranına ilişkin ilave gevşeme beklentileri tahvil piyasaları ve altının ons fiyatında etkili olurken, dolar endeksindeki geri çekilme dikkati çekti. Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,99 seviyesine inerken, yeni günde yüzde 4,07'de bulunuyor.

Dolar endeksi de Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından 96,2 seviyesine gerileyerek Şubat 2022'den beri en düşük seviyesini gördü. Endeks, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 97,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve Fed'e ilişkin artan faiz indirimi öngörüleriyle üst üste rekor kıran altının ons fiyatı dolar endeksinin zayıflamasıyla tarihi zirvesini yukarı taşıdı. Dün altının onsu faiz kararını takiben 3 bin 707,65 dolara çıkmasının ardından bu seviyede oluşan satış baskısıyla 3 bin 660 dolara indi. Ons altın şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 656 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 67,5 dolarda işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,10, Nasdaq endeksi yüzde 0,33 düşerken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,57 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsaları karışık seyretti

Avrupa borsaları dün karışık seyrederken, gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Analistler, İngiltere'de temmuzda enflasyonun yıllık yüzde 3,8 ile son 18 ayın zirvesine yükselmesi nedeniyle BoE'nin politika faizini sabit bırakması beklendiğini belirtti. İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta ise yüzde 3,8'de sabit kaldı.

Öte yandan, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlenen 10. ECB Yıllık Araştırma Konferansı'nın açılışında konuştu. Lagarede, Avrupa'nın şu anda Avrupa Komisyonu (AB) liderliğinde iddialı bir sadeleştirme gündemini uyguladığını belirterek, "Sadeleştirme, mutlaka deregülasyon anlamına gelmez. Daha etkili ve verimli bir denetim ve düzenleme çerçevesiyle dayanıklılığın korunması anlamına gelir." dedi.

Lagarde, bugün ise Fransa'nın Marsilya'da şehrinde düzenlenen 1. Küresel Kadın Liderliği Zirvesi'nin açılış oturumuna video mesajla katılım sağlayacak.

İngiltere Kralı 3. Charles, İngiltere'ye iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump onuruna Windsor Kalesi'nde verilen akşam yemeğinde konuştu.

İngiltere-ABD ilişkilerinin iki ülkeyi uzun yıllardır güvenli ve güçlü yaptığını kaydeden Kral Charles, "Bugün Washington ve Kral George'un muhtemelen hayal edemeyeceği şekilde ikili ilişkilerimizi kutluyoruz." dedi.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 arttı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etti.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yoksul ülkelerin teknolojik olarak arayı kapatması halinde yapay zekanın 2040'a kadar küresel mal ve hizmet ticaretinin değerini yüzde 37 artırabileceğini öngördü.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,13 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

Asya tarafında Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Fed politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından dolara bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda kesintiye gitti.

Bölgede Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın açıklayacağı para politikaları kararları yatırımcılar tarafından beklenirken, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın istifasının ardından oluşan siyasi belirsizlik ortamında, BoJ'un faiz oranını değiştirmemesi öngörülüyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,1 düştü.

Yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti takip edilecek

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kaybederek 11.165,85 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 yükseldi.

Yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti yakından takip edilecek.

Öte yandan, TCMB, POS komisyon oranları uygulamasında yaptığı değişiklikle, kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56'lık POS komisyon oranını kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04'e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 41,2690'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,3230'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.10 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı cari işlemler dengesi

14.00 İngiltere, eylül ayı BoE'nin faiz kararı

14.00 Türkiye, 11 Eylül TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, eylül ayı Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı öncü endeks