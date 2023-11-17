İstanbul

ABD'de dün açıklanan veriler iş gücü piyasasında yumuşamanın devam ettiğini gösterirken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için erken olduğuna yönelik yönlendirmeleri piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 231 bin ile 3 ayın en yüksek seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1 milyon 865 bin ile iki yılın zirvesine ulaştı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, sıkılaşan finansal koşulların bazı sektörlerde baskı yaratabileceğine işaret ederek, ekonomide yumuşak inişin mümkün olduğuna inandığını ancak bunun garanti olmadığını söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise başka bir faiz artırımına ihtiyaç olup olmadığına karar vermediğini ifade ederek, yetkililerin karar vermek için zamanları olduğunu dile getirdi.

ABD ekonomisi için resesyon tahmin etmediğini aktaran Mester, ara politikasına yönelik konunun faiz oranını düşürmek olmadığını, meselenin kısıtlayıcı bir duruşta ne kadar süre kalınacağı ile ilgili olduğunu vurguladı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın yüzde 85 ihtimalle haziran ayında faiz indirimlerine başlayacağının tahmin edildiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından dolar endeksi güne yatay bir seyirle 104,4 seviyesinden başlarken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.985 dolarda bulunuyor.

Dün 76,7 doları test ederek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesine inen Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 4,3 azalışla 77,5 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor. Analistler, talep konusundaki endişelerle birlikte, güçlü kalan arz ve artan rezervlerin söz konusu fiyatlamada etkili olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte ABD'de devam eden bilanço sezonunda hisse ve sektör bazlı oynaklıklar dikkati çekerken, ABD'li perakende devi Walmart'ın hisseleri genelindeki kazanç tahminini düşürmesinin ardından yüzde 8'den fazla değer kaybıyla günü tamamladı. Ağ, bulut ve siber güvenlik çözümleri sunan şirket Cisco Systems'in hisseleri de bekleneden düşük karlılık nedeniyle yaklaşık yüzde 10 geriledi.

Öte yandan, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporunu yayımladı. Rapora göre, küresel borç tutarı bu yılın üçüncü çeyreğinde 307,4 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,07 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün Almanya hariç satış ağırlık bir seyir izlenirken, bugün dikkatler Avro Bölgesi'nin enflasyon verilerine çevrildi.

Dün Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun (ESRB) Frankfurt'ta düzenlenen toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'da şimdiye kadar tüm sistemik risklerin aynı anda gerçekleşmesini içeren en kötü senaryonun gerçekleşmesinden korunulduğunu söyledi.

Analistler, dünya genelinde enflasyonun yavaşladığını anımsatarak, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından piyasalarda oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Avro Bölgesi'nde TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,9 artış göstermesi bekleniyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,01 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,71 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Alibaba Grrup Holding'in hisse fiyatının yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmesiyle Asya piyasalarına Japonya hariç satıcılı bir seyir hakim oldu.

Çinli e-ticaret devi Alibaba, ABD çip ihracatı kısıtlamaları nedeniyle bulut grubunun tam bölünmesine yönelik planını iptal ettiğini duyurmasının ardından şirketin hisse fiyatında yüzde 10'a yakın düşüş görüldü.

Söz konusu düşüş 30 Ocak'tan bu yana en sert düşüş olurken, Alibaba hisselerindeki değer kaybı Çin'in yavaş ekonomik toparlanmasına ilişkin endişelerin sıcaklığını koruduğu bu dönemde pay piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Warren Buffett'ın Japonya'nın pay piyasalarına daha fazla yatırım yapabileceği yönündeki spekülasyonların artmasıyla, Nikkei endeksi bölgede pozitif ayrıştı.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeks yüzde 2,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,50 değer kazancıyla günü 7.780,68 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalış günü 28,6523'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,6985 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde TÜFE, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.5590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 İngiltere, ekim ayı perakende satışlar

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı ödemeler dengesi

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı TÜFE

16.30 ABD, ekim ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları