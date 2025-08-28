TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatı boyunca inancı, kalemi ve mücadelesiyle iz bırakan; vakur duruşu ve cesaretiyle nice gönüllere dokunan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
