Haber: Elif Hayvalı

Madagaskar’da Çin’in desteğiyle inşa edilen bir kara yolu sayesinde yumurta sevkiyatının sorunsuz yapılığı bildirildi.



Geçmişte, yerel halk aynı istikamette yumurta sevkiyatı yaparken ürünlerde yüzde 20’nin üzerinde kayıp yaşıyordu.



Madagaskarlı bir tavuk yetiştiricisi, basına verdiği demeçte, “Yeni yolu inşa ettiği için Çin’e teşekkür ediyorum. Bu, Çin’in bize verdiği değerli bir hediye. ” dedi.



Kazakistan’ın en büyük kenti Almatı’da Çin’in desteğiyle uzatılan ve yenilenen bir kara yolu da seyahati kolaylaştırdı.



Eski Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Rashid Alimov, basına verdiği demeçte, “Orta Asya ülkelerinin denize kıyısı bulunmuyor. Kuşak ve Yol sayesinde bu ülkeler, küresel ticaret piyasasına daha kolay açılabiliyor, İnisiyatif, Orta Asya ülkelerine yeni ve geniş bir kalkınma fırsatı sağladı.” diye konuştu.



Boston Üniversitesi Küresel Kalkınma Politikaları Merkezi araştırmacılarından Wang Yan, “Kuşak ve Yol kapsamındaki 400’den fazla altyapı projesini inceledik. Bunlardan yüzde 78’i, Afrika ülkelerinin kalkınma sorununun ortadan kaldırılmasına güç katıyor. Yeni inşa edilen tesisler Afrika ülkelerin ihracat ve imalat kapasitesini artırdı.” ifadelerini kullandı.