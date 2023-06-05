Duyulan bir notayı referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneğine sahip 26 yaşındaki Zeyd Tokaki'nin müziğe ilgisini henüz 6 yaşındayken ilkokul öğretmeni fark etti.

Ailesinin desteğiyle ilköğretim ve lise öğrenimini tamamlayan Tokaki, kendini müzik alanında geliştirmeye devam etti. Bursa Büyükşehir Belediyesinin konservatuvar sınavını kazanan Tokaki, Türk Halk Müziği Bölümünden mezun oldu.

Konservatuvar eğitiminin sırasında piyano ve ney çalmayı öğrenen Tokaki, Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü korosunda yer alıyor.

Zeyd Tokaki, AA muhabirine, 17 Eylül 1997'de Bursa'da doğduğunu, ilköğretim eğitimini Yıldırım İlköğretim Okulunda tamamladığını söyledi.

Daha sonra Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gördüğünü belirten Tokaki, "Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğünde Türk Halk Müziği eğitimimi tamamladım. Absolut kulağım iyidir. Piyano ve ney çalıyorum. 2019'dan beri otizmli arkadaşlarımla Müziğin Rengi Mavi Korosu'nda çalışmalara devam ediyorum." dedi.

"Zeyd, kendini geliştirdi"

Anne Süreyya Tokaki de çocuğunu eğitim hayatı boyunca hiç yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

Oğlunun müziğe olan ilgisinin küçük yaşlarda fark edildiğini anlatan Tokaki, "İlköğretime devam ettiği sıralarda müzik öğretmenimiz Gönül Hanım, Zeyd'in müziğe olan ilgisini ve yeteneğini fark etti. Zeyd'in kulağının çok özel olduğunu, notaları çıkarabildiğini, onunla özel olarak ilgilenmemiz gerektiğini söyledi. O zamanlar Zeyd 6 yaşındaydı." dedi.

Tokaki, yaklaşık 20 yıl önce otizmin çok fazla bilinmediğini vurgulayarak, "O zamanlar otizmle ilgili özel olarak müzik öğretebilecek veya müzik alanında geliştirebilecek birini bulmamız pek mümkün değildi ama Zeyd, kendini geliştirdi. Seyrettiği dizilerden jenerik müzikleri çıkarıyordu. Sınıfta sevilen bir çocuktu. Zamanla kendi kendine ritim yakalamaya çalıştı. Evimizde benim çocukluğumdan kalma bir orgum vardı. Onda bir şeyler çalmaya çalışıyordu. İlkokulu bitirdikten sonra Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulunda müzik öğretmenimiz, Zeyd'le ilgilendi, beraber çalışmalar yaptılar." diye konuştu.

Oğlunun lise eğitimini tamamladıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesinin konservatuvar sınavını kazandığını belirten Tokaki, şunları kaydetti:

"Konservatuvar 1. sınıftayken Hamit hocamızdan 'absolut' kelimesini duyduk. Hocası piyanoda nota çaldığı zaman, Zeyd hangi nota olduğunu hemen söylemeye başladı. Özel bir yetenek olduğunu böylece anlamış olduk. Daha sonra konservatuvarda 4 seneyi de bu şekilde tamamladık. Zeyd, 2019'dan beri de Engelliler Şube Müdürlüğünde gönüllü öğretmenlerimizle Müziğin Rengi Mavi Koromuzda severek çalışmalarına devam ediyor."

- "Bu koroyu kurmamızın en büyük ilham kaynağı Zeyd"

Müziğin Rengi Mavi Korosu'nun şefliğini yürüten Yasemin Köksal ise Zeyd ile konservatuvar öğrenimi sırasında tanışınca ondan aldıkları ilhamla koro kurmaya karar verdiklerini anlattı.

Köksal, "Bu koroyu kurmamızın en büyük ilham kaynağı Zeyd. Özel kulak olduğu için bütün notaları, doğadaki bütün sesleri zihninde ayırt edebiliyor. Çok yetenekli. Piyano çalabiliyor, ney üfleyebiliyor. Çok da güzel türkü söylüyor. Zeyd ile beraber otizmle de tanıştık. Müziğin şifa gücünden yararlanarak bu koroyu kurmaya karar verdik. 2019’dan beri burada beraber çok güzel şarkılar söylüyoruz." diye konuştu.