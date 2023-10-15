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Yaralılardan Aslan da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan tır sürücüsü ile traktördeki Halil Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gediz-Çavdarhisar kara yolu Yunuslar köyü yakınlarında, B.G. yönetimindeki 26 FA 485 plakalı tır, yol kenarında park halindeki 43 AT 987 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör şarampole devrildi.

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